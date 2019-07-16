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В Палате адвокатов назвали законодательным спамом поправки о подсудности попавших под санкции

Законопроект нарушает основы международного права, считает статс-секретарь Палаты

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Законопроект о праве попавших под санкции россиян переводить в российские суды из иностранных и международных свои разбирательства - это пример законодательного спама, заявил "Интерфаксу" статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин.

По его словам, эти поправки перечеркивают основы международного права и общие принципы права: "Нельзя в одностороннем порядке, пусть и на уровне закона, навязать контрагенту изменение подсудности будущего спора".

Если этот закон примут, за пределами России его не будут исполнять, и он не повлечет правовых последствий.

Бороться с санкциями США можно только эффективными средствами защиты, соответствующими праву США, добавил Добрынин. Он напомнил, что такие санкции формально не касаются граждан России и запрещают субъектам права США сотрудничать с иностранными резидентами, представляющими угрозу Америке. Ответственность за нарушение санкций также распространяется только на граждан США и американские компании.

Ранее 16 июля несколько депутатов Госдумы внесли в палату законопроект о праве россиян, попавших под санкции США, отстаивать свои права в российском суде по делам, которые находятся в юрисдикции судов иностранных государств, международных организаций или третейских судов за пределами России. Авторы поправок - первый зампред фракции "Единая Россия" Виктор Пинский, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов, а также Андрей Луговой, Дмитрий Вяткин, Михаил Старшин. По их мнению, санкции лишают попавших под них граждан и компаний прав судиться в судах за пределами России.

Госдума Федеральная палата адвокатов Константин Добрынин США Андрей Луговой Виктор Пинский

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