Проект офиса Сбербанка напротив "Москва-Сити" сделает японская Nikken Sekkei

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Японская компания Nikken Sekkei выиграла конкурс на архитектурную концепцию территории делового комплекса Сбербанка и общественно-культурного центра на улице Кульнева в Москве. Об этом сообщила пресс-служба банка. Конкурс был объявлен в апреле.

По словам зампреда правления банка Станислава Кузнецова, в новой штаб-квартире "Сбербанк Сити" под единой крышей разместятся "и культурно-просветительский комплекс, и спортивно-оздоровительный блок, и даже медицинский центр". Общая площадь , - рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Общая площадь будущего комплекса составит около 70 тысяч квадратных метров. кв.м. Nikken Sekkei предложила создание простого объема c насыщенной программой общественных и рабочих пространств. Проектирование начнется в ближайшее время. Архитектурные и градостроительные проекты будут согласованы с градостроительным комитетом Москвы.

Ранее сообщалось, что Сбербанк решил оптимизировать портфель недвижимости и объединить ключевые подразделения в одном месте. Для этого банк купил на улице Кульнева, напротив "Москва-сити" офисный комплекс площадью более 300 тысяч квадратных метров. Это три здания на одном участке, два из которых - башни в 41 и 47 этажей - недостроены.

В конце 2018 года сообщалось, что Сбербанк планирует перебраться в новую штаб-квартиру к концу 2021 года. Что делать с головным офисом на улице Вавилова, банк на тот момент не решил.

В 2016 году Nikken Sekkei спроектировала в Москве жилой комплекс и транспортно-пересадочный узел "Ботанический сад".