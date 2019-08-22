"Магнит" протестирует новый формат "вечерних" магазинов с алкоголем

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" протестирует новый формат специализированных магазинов небольшой площади, значительную долю в ассортименте которых будет занимать алкогольная продукция.

Первый тестовый магазин "Магнит вечерний" открылся в Самаре, его площадь составляет около 200 кв.м. В ближайшее время планируется открытие тестовых магазинов в Татарстане и Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в компании.

В рамках пилота, который продлится от трех до шести месяцев, компания оценит востребованность нового формата у покупателей в разных регионах и потенциал объектов с точки зрения бизнес-показателей.

В ассортименте магазинов нового формата будет 2,5 тыс. наименований алкогольной и слабоалкогольной продукции, а также продукты и другие товары повседневного спроса (например, бытовая химия, предметы гигиены), включая товары под собственными торговыми марками (СТМ) "Магнита".

Лидер в сегменте алкогольного ритейла - сеть "Красное и белое", которая готовится объединиться с сетью алкомаркетов "Бристоль", своим прямым конкурентом, и ритейлером "Дикси". В январе бенефициары "Дикси" и "Бристоля" Игорь Кесаев и Сергей Кациев и владелец сети "Красное и белое" Сергей Студенников договорились об объединении активов. В результате будет создан третий по обороту ритейлер в России, сообщали стороны сделки. Предполагается, что в объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву будет принадлежать 51%, а Студенникову - 49%.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов. В 2013-2016 годах компания была первой и по размеру выручки, но в конце 2016 года уступила лидерство X5 Retail Group. Выручка "Магнита" по итогам первого полугодия выросла на 10,5%, до 657,9 млрд рублей. На конец июня сеть "Магнита" объединяла 19,884 тыс. магазинов, включая 14,231 тыс. магазинов "у дома".