"Мечел" не получал предложения от Газпромбанка о выкупе 49% в Эльге

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - "Мечел" не получал предложения от Газпромбанка о выкупе 49% в Эльгинском проекте, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Газпромбанк ранее заявил, что получил предложение от одного из инвесторов на покупку доли в Эльге. При этом у "Мечела" по закону есть преимущественное право выкупить долю банка в течение месяца.

Претендент на 49% Эльгинского проекта - компания "А-Проперти" экс-партнера "Ростеха" по Yota Devices Альберта Авдоляна - уже подала в Федеральную антимонопольную службу соответствующее ходатайство, сообщили ранее "Ведомости". Эту информацию подтвердили "Интерфаксу" в ведомстве и самой "А-Проперти".

"Мечелу" принадлежит 51% в проекте разработки Эльгинского месторождения - крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля.

Газпромбанк - один из крупнейших кредиторов "Мечела" наряду с ВТБ и Сбербанком . Сейчас компания обсуждает с ними возможность отложить выплаты по "телу" долга с 2020-2022 годов на 2024-2026 годы. Речь идет о реструктуризации 88% долга компании: на конец мая задолженность "Мечела" по основному долгу перед Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ.

"Мечел" и Газпромбанк с 2017 года искали инвестора в Эльгу для дальнейшего развития проекта. Переговоры велись первоначально с азиатскими компаниями-потребителями угля. Предполагалось, что продающим акционером станет Газпромбанк.

Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, оно расположено в Южной Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Добыча на Эльгинском разрезе началась в 2011 году.