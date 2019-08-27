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KFC вводит в меню в Атланте растительные наггетсы и бескостные "крылья"

Вегетарианскую курятину начала производить компания Beyond Fried Chicken

KFC вводит в меню в Атланте растительные наггетсы и бескостные "крылья"
Фото: Reuters

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Сеть фастфуда KFC запустила в одном из ресторанов в Атланте веганские Beyond Fried Chicken с заменителями курятины. "Это сбивает с толку, но это восхитительно", - представил микроблог компании наггетсы на растительной основе.

Также в меню этого ресторана включат "бескостные крылья" от того же производителя. Крылья будут стоить $1 за штуку, а наггетсы - $6,49 за шесть штук и $8,49 за дюжину, сообщает CNN. Предполагается, что эксперимент будет ограничен одним рестораном и продлится недолго.

Сотрудничество KFC с Beyond Meat стало возможным после того, как этот производитель растительных бургеров, лжеговяжьего фарша и сосисок расширил ассортимент и включил в него курятину. В апреле 2019 года Burger King представил веганский гамбургер и недавно включил его в меню всех ресторанов в США. Сеть Dunkin' тестирует сэндвичи с веганской колбасой от Beyond Meat и в июле обещала наладить их поставки в магазины по всей стране. Как отмечает CNN, сети фастфуда тестируют вегетарианские блюда в связи с ростом спроса во всем мире на такую еду.

В мае 2019 года Beyond Meat провела IPO c ценой акций при размещении в $25 за штуку. Сейчас эти бумаги торгуются у $150 за штуку.

KFC США Атланта Beyond Meat

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