"Дело" подаст ходатайство в ФАС о покупке контрольного пакета "Трансконтейнера"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Дело" планирует в ближайшее время подать ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ о покупке контрольного пакета акций ПАО "Трансконтейнер", принадлежащего ОАО "Российские железные дороги".

"Продолжаем сохранять интерес (к активу - ИФ). Заявку (ходатайство - ИФ) будем подавать. Мы получили допуск в комнату данных вот сейчас. Наши консультанты начали работу с материалами data room", - заявил журналистам владелец транспортного холдинга Сергей Шишкарев в кулуарах Восточного экономического форума в среду.

"Сейчас подана заявка в data room "ВТБ Капитала" как организатора аукциона. Нам дали доступ, мы работаем в data room. В ФАС в ближайшее время подадим (ходатайство - ИФ)", - в свою очередь отметил член правления "Дела" Антон Чертков, уточнив, что в это произойдет в сентябре.

Шишкарев, отвечая на вопрос, самостоятельно ли компания пойдет на аукцион по продаже 50% + 2 акции "Трансконтейнера", заявил: "Пока сами". По словам бизнесмена, в случае победы в торгах долю группа планирует приобрести на заемные средства. "Условия финансирования продолжают финализироваться", - добавил он.

"Трансконтейнер" владеет и управляет примерно 70 тыс. крупнотоннажных контейнеров, более 26,5 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, имеет сеть терминалов в РФ (на 38 станциях) и в Словакии, также ему принадлежат 50% акций АО "Кедентранссервис" (с 19 ж/д терминалами в Казахстане) и доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах. 50% + 1 акция - у "Объединенной транспортно-логистической компании" ("дочка" РЖД), 24,84% - у ВТБ (имеет форвардный контракт со сторонним инвестором), 24,74% - у ООО "Енисей Капитал" Романа Абрамовича и Александра Абрамова.

Аукцион по продаже 50% + 2 акции "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября. Стартовая (минимальная) цена доли - 36,159 млрд руб. Шаг аукциона - 200 млн руб. (первый "выравнивающий" - 141 млн руб.). "Он выбирался осознанно, чтобы устроить максимально конкурентную историю", - уточнял замглавы РЖД Андрей Старков. Заявки от претендентов будут приниматься организатором до 15 ноября. Аукционная комиссия рассмотрит их и примет решение о допуске к торгам 25 ноября.

Претенденты должны внести на счет ОТЛК задаток, который составляет 10% от стартовой стоимости - 3,6159 млрд руб. Победителем будет признана компания, предложившая за пакет акций наибольшую сумму. Цена покупки будет включать все корректировки, установленные в договоре.

В конце августа стало известно, что антимонопольная служба разрешила "Енисей Капиталу" купить контрольный пакет акций "Трансконтейнера". "Пока нет заявок с внесением задатка. Но несколько участников обратились в "ВТБ Капитал" как организатору (торгов - ИФ) за получением права на допуск в (информационную - ИФ) комнату и формирования документов для последующей подачи заявок. Мы рассчитываем на высококонкурентную историю. Я думаю, картина будет небезынтересная", - заявлял в свою очередь Старков.

Он отмечал, что даты проведения аукциона также создают "максимально комфортные условия для всех потенциальных участников". "Мы рассчитываем, что сделку закроем до конца этого года и передадим пакет акций (покупателю - ИФ)", - говорил топ-менеджер.

Помимо "Енисей Капитала", а также Global Ports и группы "Дело" (в 2017 г. купила 30,75% акций портового холдинга у его основателей) интерес к активу в разное время обозначали группа UCL Владимира Лисина с Mediterranean Shipping Company, CMA CGM с компанией "Логопер", а также Российский фонд прямых инвестиций с DP World.