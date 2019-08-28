Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой индексов в пределах 0,1%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips и индексов на фоне разнополярных внешних сигналов, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов изменились в пределах 0,1%, при этом упали на 5% акции "Распадской" после выхода отчета по МСФО.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2656,08 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1259,3 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,1%.

Доллар просел до 66,39 рубля (-0,05 рубля).

Подорожали рублевые акции "Башнефти" (+1,1%), "Россетей" (+0,7%), "Мобильных телесистем" (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "префы" "Мечела" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%) и "Татнефти" (+0,4%).

Просели бумаги "Газпрома" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%) и упали акции "Распадской" (-5%) после выхода отчета за полугодие по МСФО.

"Распадская" (входит в группу Evraz) в январе-июне 2019 года сократила чистую прибыль по МСФО на 6,2%, до $211 млн с $225 млн в первом полугодии 2018 года, говорится в отчете компании. Консолидированная выручка от реализации продукции выросла на 5,8%, до $546 млн с $516 млн. Общий показатель выручки повысился на 5%, до $569 млн.

В США индексы во вторник снизились, инвесторы оценивали сигналы замедления роста экономики США и статданные.

Индексы открыли сессию ростом, однако затем перешли к снижению на фоне усугубления инверсии кривой доходности американских гособлигаций (доходность краткосрочных долговых обязательств оказалась выше доходности бумаг с более длительными сроками погашения).

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что Пекин "отчаянно" хочет заключения сделки с США. Он также приветствовал заявление вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, который ранее сказал, что Пекин хотел бы решать проблемы в отношениях с США "за счет переговоров и сотрудничества спокойным образом".

До этого оптимизм инвесторов поддержали заявления Трампа о том, что китайская сторона обратилась к властям США с просьбой продолжить переговоры. При этом представитель министерства иностранных дел КНР заявил, что не обладает информацией о телефонных переговорах представителей двух стран.

В США вышла неплохая статистика по потребительскому доверию, что сокращает вероятность смягчения монетарной политики Федрезерва. Индекс потребительского доверия Conference Board в США в августе снизился до 135,1 пункта, ожидалось падение до 129 пунктов.

В среду в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite проседает на 0,3%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,2%).

Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о существенном сокращении товарных запасов нефти в США на прошлой неделе; цена Brent находится на $1,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 27 августа. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $59,58 за баррель (+0,9% и +1,4% накануне), октябрьская цена WTI - $55,64 за баррель (+1,3% и +2,4% во вторник).

Как стало известно из сообщения API, собирающего данные на добровольной основе, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 11,1 млн баррелей. Если эти данные подтвердятся в официальном отчете министерства энергетики, который будет обнародован в среду, то падение запасов станет рекордным с июня. Также API сообщил о сокращении запасов бензина и дистиллятов в совокупности на 2,8 млн баррелей.

Отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 по московскому времени, и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что он укажет на сокращение товарных запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,85 млн баррелей.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации по индексу РТС. Нервозность на глобальных рынках, вызванная фактором "торговых войн", отчасти утихла, но неопределенность остается высокой, поддерживая спрос на "защитные" активы. Так, 10-летние казначейские облигации США торгуются с доходностью ниже 1,5% годовых, что соответствует трехлетнему минимуму и подразумевает инверсию кривой доходности по отношению к двухлетним бумагам. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара в диапазоне 66-66,5 руб.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский также отмечает, что тема торговых противоречий между США и Китаем остается в центре внимания. По сообщениям СМИ, большинство китайских чиновников, знакомых с ходом переговоров, считают маловероятным заключение полноценной торговой сделки между странами в ближайшее время (возможно, вплоть до президентских выборов в США в 2020 году). В качестве ключевого препятствия они указывают частую смену позиции американских партнеров, что, с их точки зрения, создает риски того, что даже в случае подписания сделки американская сторона может впоследствии разорвать соглашение. Новый раунд торговых переговоров, вероятно, должен пройти на следующей неделе, вполне возможно, что на нем будет обсуждаться возможность отложить введение анонсированных ограничений, однако уверенности в появлении консенсуса в этом вопросе пока нет.

Вопрос торговых противоречий имеет существенное влияние на тенденцию замедления темпов роста мировой экономики, актуальность которой постепенно увеличивается. Кривая доходностей US Treasuries становится все более инвертированной - на данный момент кривая имеет отрицательный наклон на горизонте до 5 лет, а в начале текущей недели спред между доходностью 10-летних и двухлетних облигаций все более устойчиво перебирается на отрицательную территорию.

Вторая половина текущей недели может представлять несколько больший интерес с точки зрения публикации значимой макростатистики: в четверг будет опубликована вторая оценка ВВП США за второй квартал, в пятницу - данные по потребительской инфляции в ЕС и расходам на личное потребление в США. До публикации этих данных аппетит к риску может оставаться смешанным.

Умеренное восстановление нефтяных котировок может способствовать локальному росту ряда российских "фишек" в среду, но без общего улучшения настроений на глобальных рынках рассчитывать на сильный рост широкого российского рынка пока проблематично (диапазон 2640-2680 пунктов по индексу МосБиржи сохраняет актуальность). Из корпоративных событий интерес представляют отчетности по МСФО "ЛУКОЙЛа", "Татнефти", "Ленты" и "ФосАгро", отмечает Поддубский.