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В главный офис "МРСК Сибири" пришли для выемки документов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями начали проверку и выемку документов в головном офисе ПАО "МРСК Сибири" (работает под брендом "Россети-Сибирь") в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Предположительно силовиков интересует законность сделка по приобретению части активов АО "Омскэлектро" (занимается электроснабжением потребителей в Омске).

"В конце 2015 года задолженность "Омскэлектро" за услуги по передаче электроэнергии перед "МРСК Сибири" составляла порядка 1,3 млрд рублей. По инициативе администрации Омска и по согласованию с губернатором области Виктором Назаровым было предложено заключить соглашение о реструктуризации долга за счет выплаты задолженности в рассрочку на три года и выкупа кабельной линии электропередачи от подстанции "Прибрежная" до подстанции "Фрунзенская" в течение трех лет в рамках тарифных решений на соответствующий год. Сделки были реализованы", - прокомментировали в пресс-службе.

В ноябре 2018 года "МРСК Сибири" подписала соглашение о реструктуризации долга "Омскэлектро". В пресс-службе МРСК сообщали, что речь идет о кабельной линии 110 кВ от подстанции "Прибрежная" до подстанции "Фрунзенская". Актив будет передан МРСК в рамках соглашения о реструктуризации задолженности "Омскэлектро" за оказанные услуги по передаче электроэнергии в размере 1,275 млрд рублей.

По условиям соглашения "Омскэлектро" должна за три года погасить долг с учетом процентов за пользование чужими деньгами, рассчитанных по ключевой ставке ЦБ. Предусмотрена возможность частичного погашения задолженности путем выкупа (передачи МРСК - ИФ) кабельной линии "Фрунзенская" - "Прибрежная" долями в течение трех лет, сообщила тогда пресс-служба "МРСК Сибири".

В начале января 2019 года "МРСК Сибири" подписала договор с "Омскэлектро" о передаче первой части этой кабельной линии. Цена сделки составила 323 млн рублей (43% от общей стоимости энергообъекта). Общая протяженность кабельной линия составляет 6,9 тысячи м, стоимость - 751,2 млн рублей. Сделка должна быть закрыта до 2022 года.

АО "Омскэлектро" создано в августе 2008 года, специализируется на распределении электроэнергии. Единственный владелец - администрация города Омска.

ПАО "МРСК Сибири" создано в июле 2005 года. Компания осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, а также Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.

Контрольный пакет акций компании (55,5902% обыкновенных акций) принадлежит холдингу "Россети". Второй крупный акционер (21,1749%) - Erglis Ltd (Кипр). Всего в реестре акционеров "МРСК Сибири" зарегистрировано 24,9 тыс. юридических и физических лиц.

МРСК Сибири МВД Омскэлектро Красноярск

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