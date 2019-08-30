ЦБ предложил передать правительству от РСА полномочия в сфере техосмотра

В Банке России подчеркивают, что у союза страховщиков физически нет возможности справиться с выездными проверками организаций

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Банк России направил в Минэкономразвития письмо, в котором предупреждает о возможных трудностях для Российского союза автостраховщиков (РСА) в реализации ряда положений нового закона о техосмотре (ТО), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом документа. Регулятор предупреждает, что затруднения в проверке на соответствие требованиям аккредитации операторов ТО по всей стране могут усложнить заключение договоров ОСАГО.

"Банк России выражает серьезную обеспокоенность отсутствием фактических и финансовых возможностей РСА осуществлять деятельность в сфере технического осмотра в том виде, как это предусмотрено новым законом о ТО. Это может привести к дестабилизации рынков технического осмотра транспортных средств и ОСАГО. По закону не прошедшие проверку операторы вынуждены будут прекратить оформление диагностических карт, вследствие чего невозможным окажется заключение договоров ОСАГО", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что "при заключении договора ОСАГО наличие актуальной диагностической карты у водителя обязательно".

"ЦБ также предупреждает в письме госведомство о том, что РСА может не справиться физически с обязанностями, возложенными на союз законом о техосмотре, если не будут приняты усилия для разрешения ситуации", - сказал источник.

"Для недопущения дестабилизации рынка технического осмотра и рынка ОСАГО потребуется передать функции РСА в сфере технического осмотра правительству РФ", - процитировал он текст письма ЦБ. С учетом остроты ситуации ЦБ просит Минэкономразвития сформировать позицию по данной проблеме или сообщить об альтернативных вариантах ее решения.

Президент РСА Игорь Юргенс подтвердил "Интерфаксу", что вопрос об исполнении РСА положений закона, которые касаются техосмотра, обсуждается союзом. "Проблемы есть, но мы пока ожидаем выхода подзаконных актов к новому закону о техосмотре. Возможно, в них можно будет устранить заметные уже конфликты", - сказал он. РСА находится также в диалоге со всеми заинтересованными госведомствами.

Юргенс пояснил, что по новому закону о техосмотре "РСА не только проводит документарные проверки операторов техосмотра, но обязан проводить выездные проверки всех станций ТО после обновления ими аккредитации". "Проверки проводятся на соответствие заявленным операторами требованиям. При этом у РСА нет права по закону привлекать сторонних независимых экспертов для осуществления таких проверок. А операторов, по подсчетам РСА, насчитывается более пяти тысяч по территории страны - от Калининграда до Владивостока. Если ничего не менять, РСА не сможет выполнить требований закона физически", - пояснил глава РСА. Он добавил, что все заинтересованные ведомства уведомлены РСА о сложившейся ситуации и возможных последствиях и подключились к работе над решением задачи.

Закон хороший, но ресурсов для него мало

В свою очередь заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов сообщил агентству, что "РСА не инициировал передачу своих установленных законом полномочий правительству".

"Новый закон о техосмотре получился хорошим. Однако вопрос о проведении контрольных проверок операторов РСА действительно серьезный. По закону о техосмотре теперь устанавливается переходный период для получения аккредитации всеми действующими операторами ТО. Затем РСА в ходе выездных проверок за один год должен проверить соответствие операторов заявленным при аккредитации условиям. Это предстоит делать силами самого союза, сторонних экспертов привлекать нельзя. Кроме того, дополнительного финансирования для исполнения выездных проверок пока не предусмотрено, оплата при аккредитации операторами установлена в 2011 году и с тех пор не менялась", - сказал Ефремов. Вместе с тем он выразил надежду на то, что решить задачу возможно, в том числе в ходе разработки подзаконных актов, они в настоящее время разрабатываются профильными ведомствами.

"Позиция РСА сводится к нескольким ключевым моментам. Мы просим увеличить переходный период для подтверждения аккредитации операторов ТО с 1 до 2 лет. Затем необходимо создавать "дорожную карту" и план проверок, в том числе в региональном разрезе. Мы опасаемся ситуации, когда львиная доля операторов начнут аккредитацию в последний момент и создадут ситуацию "узкого горла". Мы не справимся с валом проверок, станции вынуждены будут остановить проведение ТО, страховщики не смогут продавать полисы ОСАГО без подтверждения ТО. Такого сценария нельзя допустить. Кроме того, РСА просит предоставить ему право самостоятельно выбирать, какую проверку - документарную или выездную - проводить у оператора. Если это новая компания, безусловно, выездная проверка требуется. Если речь идет о подтверждении аккредитации, проверка может быть документарной", - сказал представитель РСА.

Согласно новому закону о ТО в первом и втором кварталах 2020 года операторы должны привести свою работу в соответствие с новыми требованиями, провести переаккредитацию. Со второго полугодия 2020 года у РСА остается год на проведение проверок операторов по всей России. Если предложения автостраховщиков найдут поддержку в правительстве, такой срок может увеличиться до середины 2022 года. Изменения в закон "О техническом осмотре транспортных средств" и другие законодательные акты РФ были приняты 6 июня 2019 года.