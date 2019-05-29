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Совфед одобрил закон о фотофиксации техосмотра автомобилей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об обязательной фотофиксации техосмотра транспортных средств.

Закон направлен на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра транспортных средств.

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Документ, в частности, указывает, что диагностическая карта будет оформляться исключительно в электронном виде. Все сведения о техосмотре по сети будут передаваться в "облачное хранилище", которое организует МВД. По запросу автовладельца, диагностическая карта может быть выдана и на бумажном носителе.

Согласно закону, выполнять функции технического эксперта сможет индивидуальный предприниматель. Диагностическая карта, не подтверждающая допуск, должна будет содержать перечень выявленных неисправностей, свидетельствующих о нарушении требований безопасности транспортных средств, говорится в законе.

Закон в случае принятия вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

Из документа следует, что свидетельства о пройденном техосмотре, выданные автовладельцам до дня вступления в силу нового закона, признаются действующими до истечения срока их действия.

Совет Федерации

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