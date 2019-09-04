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Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.

На Московской бирже к 12:08 акции ВТБ выросли до 0,0408 рубля (+4,1%) - это уровень почти месячной давности, при объеме торгов 0,586 млрд рублей.

ВТБ по итогам 2019 года планирует вернуться к выплате дивидендов в 50% чистой прибыли без ограничения темпов роста, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума.

Также Костин отметил, что никто из акционеров не предлагал ВТБ начать выплату промежуточных дивидендов.

ВТБ

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Восточный экономический форум - 2019

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