Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,4-0,5%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг дальнейшим ростом цен blue chips на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, подогретой новостями о возобновлении торговых переговоров США и Китая в октябре; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,4-0,5%, причем последний преодолел психологический рубеж 2800 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2808,21 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1335,92 пункта (+0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,5%.

Доллар подешевел до 66,05 рубля (-0,18 рубля).

Подорожали на старте торгов рублевые акции ВТБ (+2,5%), Сбербанка (+1,3% и +1,3% "префы"), "ФСК ЕЭС" (+1,2%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Россетей" (+1%), "Интер РАО" (+1%), "Ростелекома" (+0,9%),"Татнефти" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Газпрома" (+0,7%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,7% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%).

В США индексы накануне выросли на фоне увеличения аппетита к риску на оптимизме в отношении событий в Гонконге и Великобритании. Кроме того, опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), показал, что экономика США в августе продолжила расти теми же "сдержанными" (modest) темпами, что и ранее в этом году.

"Несмотря на то, что опасения, связанные с введением пошлин и неопределенностью в торговой сфере, остаются, большинство представителей бизнеса сохраняет оптимизм относительно краткосрочных перспектив экономики", - отмечается в обзоре.

Позитивный тон в среду задали новости из Гонконга: глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила об официальном отзыве законопроекта об экстрадиции, спровоцировавшего масштабные акции протеста.

Массовые протесты в Гонконге длятся уже три месяца, и требования протестующих стали более широкими. Несмотря на то, что власти страны готовы удовлетворить лишь одно из пяти основных требований, заявление Кэрри Лэм дало повод для оптимизма инвесторам, опасающимся, что позиции Гонконга, как глобального финансового центра, могут пошатнуться, пишет MarketWatch.

Тем временем, события в Великобритании показали, что ее парламент по-прежнему хочет избежать выхода страны из Евросоюза без соглашения (no-deal Brexit). Как сообщалось, депутаты британского парламента проголосовали за то, чтобы рассмотреть законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС.

Палата общин британского парламента в среду приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС. Таким образом, теперь законопроект направляется на рассмотрение Палаты лордов.

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%) на информации о том, что Китай и США договорились возобновить торговые переговоры.

Министерство торговли КНР объявило в четверг, что представители двух стран договорились встретиться в Вашингтоне в начале октября. Такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора заместителя председателя Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающего за переговоры со Штатами, с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Стороны намерены провести консультации в середине сентября для подготовки к возобновлению переговоров. КНР и США не вели официальных переговоров с июля.

По данным The Wall Street Journal, представители США оценивают готовящиеся переговоры с осторожным оптимизмом и намерены занять выжидательную позицию, чтобы оценить предложения, подготовленные Китаем.

Поддержку китайскому рынку также оказали сигналы того, что Пекин готовит новые меры поддержки экономики. Китайские СМИ сообщили накануне, что Госсовет КНР призвал Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) к "своевременному" использованию таких инструментов, как снижение норм банковского резервирования. Обычно НБК следует подобным призывам Госсовета, пишет Bloomberg.

Нефть утром в четверг корректируется вниз после максимального за два месяца роста накануне, цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 4 сентября. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $60,52 за баррель (-0,3% и +4,2% накануне), октябрьская цена WTI - $55,99 за баррель (-0,4% и +4,3% в среду).

Поддержку нефтяному рынку в среду оказало введение Вашингтоном новых санкций в отношении Ирана, а также заявление министра энергетики РФ Александра Новака о том, что Россия в сентябре снизит добычу нефти до уровня, предписанного сделкой ОПЕК+.

Информация о том, что Китай и США договорились возобновить торговые переговоры в начале октября в Вашингтоне, также была позитивно воспринята мировыми рынками.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельный отчет об изменении запасов топлива в США от министерства энергетики страны, который будет обнародован в четверг в 18:00 по московскому времени, на день позже обычного из-за празднования Дня труда в понедельник.

По оценкам аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 3 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 120 тыс. баррелей. По информации Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 30 августа, увеличились на 401 тыс. баррелей.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, министерство торговли Китая объявило о том, что переговоры с США возобновятся в начале октября, американская сторона также подтвердила данное заявление. Немедленно на рынках сформировалась волна аппетита к риску, что выразилось в распродажах золота, иены и казначейских обязательств США (доходность последних выросла до 1,515% годовых). В Китае также позитивно приняли новости о том, что в Гонконге отозвали законопроект об изменениях в законе об экстрадиции, что было первопричиной волны уличных протестов в последнее время.

Внешний фон утром в четверг слабо оптимистичный, отечественный рынок акций может продолжить рост, реагируя на снятие ряда политических рисков как в Европе, так и в Азии. Кроме того, источником позитивных новостей продолжает выступать Восточный экономический форум. Соответственно, индекс МосБиржи может превысить 2800 пунктов, а доллар - уйти ниже 66 руб.

По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, оптимизм возвращается на глобальные рынки, чему способствует анонсированная на начало октября встреча в Вашингтоне торговых представителей США и Китая. Консультации на более низком уровне будут продолжаться оставшуюся часть сентября, что позволяет надеяться на конструктивное обсуждение торговых противоречий, несмотря на сохраняющуюся высокую степень недоверия.

Сантимент на рынках определяет и макроэкономическая статистика. Опубликованные в среду окончательные PMI в секторе услуг Еврозоны за август не преподнесли сюрпризов, показатели находятся выше отметки 50 пунктов. PMI России составил 52,1 пункта (50,4 пункта в июле), что может свидетельствовать о некотором улучшении ситуации в экономике вопреки продолжающемуся падению аналогичного показателя в обрабатывающей промышленности.

На рыночный сантимент также продолжает влиять неясная ситуация с Brexit. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону не удалось отстоять свою инициативу по проведению новых выборов в Парламент и выход из ЕС без новой отсрочки. Здесь также стоит учитывать позицию Евросоюза, который скорее не намерен откладывать прощание с Великобританией, чем готов предложить новый условия сделки. Тема Brexit будет центральной на предстоящем в середине сентября саммите стран ЕС.

Если индексу МосБиржи удастся закрепиться выше 2800 пунктов, то будет создан плацдарм для дальнейшего роста в направлении исторических максимумов. Можно рассчитывать на сохранение позитивной динамики в бумагах банков и компаний, ориентированных на внутренний спрос, считает аналитик.