Alibaba купит платформу электронной торговли Kaola за $2 млрд

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг Alibaba Group договорилась с технологической компанией NetEase Inc. о покупке принадлежащей ей платформы для электронной торговли Kaola за $2 млрд. Об этом говорится в сообщении NetEase.

Гендиректором Kaola станет директор по импорту и экспорту онлайн-магазина Tmall (входит в Alibaba) Элвин Лю.

Alibaba также вложит около $700 млн в музыкальный стриминговый сервис NetEase Cloud Music. NetEase останется главным акционером этого бизнеса.

Акции Alibaba Group в ходе дополнительных торгов в Нью-Йорке в четверг подешевели на 0,24%, бумаги NetEase - на 0,21%.