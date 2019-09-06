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Рубль утром умеренно повышается к доллару и евро перед заседанием ЦБ РФ по ставке

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в пятницу утром, рубль умеренно растет к бивалютной корзине перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,03-66,11 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,07 руб. (-14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 72,97 руб. (-10,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 12,45 копейки к уровню закрытия четверга, до 69,17 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,97 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 8,89 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на старте торгов пятницы, поскольку участники торгов находятся в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке позднее сегодня. При этом подавляющее большинство аналитиков ждут ее очередного снижения на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,0% годовых.

По результатам опроса 23 участников финансового рынка, проведенного ассоциацией ACI Russia, 68% ждут снижения ключевой ставки на 25 б.п., 32% верят в ее сохранение на текущем уровне (сейчас ставка составляет 7,25% годовых). Аналитики полагают, что регулятор может снизить ставку до 7,0% (это вернет ее к уровню марта 2014 года) на фоне замедления инфляции, снижения инфляционных ожиданий, а также с учетом скромных темпов экономического роста.

Накануне позитивной новостью для рынков стало сообщение о том, что Китай и США договорились о возобновлении переговоров по существующим между ними торговым проблемам в начале октября в Вашингтоне. Консультации на рабочем уровне начнутся в середине сентября, чтобы "провести полную подготовку к достижению реальных результатов на переговорах на высоком уровне", отметил Минторг Китая.

По данным The Wall Street Journal, представители США оценивают готовящиеся переговоры с осторожным оптимизмом и намерены занять выжидательную позицию, чтобы оценить предложения, подготовленные Китаем.

Цены на нефть слабо растут в ходе азиатских торгов в пятницу, при этом североамериканская марка WTI может завершить неделю максимальным подъемом с июля на оптимизме по поводу американо-китайских торговых переговоров и данных о сокращении запасов топлива в Штатах.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,03% - до $60,97 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,05% - до $56,33 за баррель. С начала недели WTI увеличилась на 2,4%, Brent подорожала на 1%.

Как стало известно накануне из отчета Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 4,771 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем снижение на 3 млн баррелей, а Американский институт нефти (API) в среду сообщил о повышении резервов на 401 тыс. баррелей.

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