Курс рубля не изменился после решения ЦБ снизить ставку

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российский рубль не изменился к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,0%, так как это решение соответствовало ожиданиям рынка - большинство аналитиков прогнозировали сокращение ставки именно на 25 б.п.

К 13:31 курс доллара на торгах Московской биржи составлял 65,9875 руб., что всего на 0,25 копейки ниже уровня на 13:29. Евро опустился до 72,7625 руб. (-0,5 копейки к уровню до объявления решения Банка России).

ЦБ отметил, что наблюдает продолжение снижения годовой инфляции, однако инфляционные ожидания все еще остаются на повышенном уровне. Темпы роста экономики РФ по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России.