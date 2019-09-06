Поиск

Курс рубля не изменился после решения ЦБ снизить ставку

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российский рубль не изменился к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,0%, так как это решение соответствовало ожиданиям рынка - большинство аналитиков прогнозировали сокращение ставки именно на 25 б.п.

К 13:31 курс доллара на торгах Московской биржи составлял 65,9875 руб., что всего на 0,25 копейки ниже уровня на 13:29. Евро опустился до 72,7625 руб. (-0,5 копейки к уровню до объявления решения Банка России).

ЦБ отметил, что наблюдает продолжение снижения годовой инфляции, однако инфляционные ожидания все еще остаются на повышенном уровне. Темпы роста экономики РФ по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России.

курсы валют доллар евро рубль

Новости по теме

Новости

ЦБ снизил ключевую ставку до минимума с 2014 года

ЦБ снизил ключевую ставку до минимума с 2014 года
Восточный экономический форум - 2019

В рамках Восточного экономического форума заключены соглашения на 3,5 трлн рублей

В рамках Восточного экономического форума заключены соглашения на 3,5 трлн рублей

Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя

Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя

Минэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре

Reuters сообщило о продаже Exxon Mobil всех своих активов в Норвегии

Reuters сообщило о продаже Exxon Mobil всех своих активов в Норвегии

Сбербанк подтвердил тенденцию к экономии на цветах к 1 сентября

Alibaba купит платформу электронной торговли Kaola за $2 млрд

Основным владельцем "КВН" стал сын Маслякова

Основным владельцем "КВН" стал сын Маслякова
Восточный экономический форум - 2019

Акимов предложил учитывать мнение "Аэрофлота" о приватизации "Победы"

Рынок акций РФ обновил двухмесячный максимум индекса МосБиржи

Рынок акций РФ обновил двухмесячный максимум индекса МосБиржи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');