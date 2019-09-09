Китайские госкомпании заинтересовались долей ВТБ в En+

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Две китайские промышленные группы, связанные с государством, интересуются долей ВТБ в En+, сообщила Financial Times со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ходом переговоров.

До обсуждения деталей пока не дошло, но интерес с обеих сторон серьезный, сказал один из собеседников FT, добавив, что достижение финального соглашения не гарантировано. Второй источник объяснил интерес китайских групп к En+ стремлением увеличить присутствие в возобновляемой энергетике (российская компания владеет гидроэлектростанциями).

En+ и ВТБ отказались от комментариев.

En+ является холдинговой структурой "РусАла". Обе компании весной 2018 года подпали под американские санкции одновременно со своим основателем Олегом Дерипаской. В январе текущего года En+ и "РусАл" вышли из-под санкций после отказа Дерипаски от акционерного и управленческого контроля.

Сейчас у En+ нет контролирующего акционера - доля основателя компании Дерипаски сократилась до 44,95% за счет передачи части его доли ВТБ и фонду "Вольное дело", а также обмена с швейцарским сырьевым трейдером Glencore. Сейчас Дерипаска может голосовать не более 35% акций En+. Права голоса по акциям En+, переданным ВТБ (14,3%, а всего у банка - около 21,7%), находятся у американских трасти, одобренных санкционным регулятором - OFAC. Glencore получил 10,55% в En+ в обмен на свой пакет в "РусАле". Бывшие члены семьи Дерипаски владеют 6,7% акций En+ (права голоса у американских трасти). Фонд "Вольное дело" контролирует 3,22%. Free float компании - около 9,4% акций.

ВТБ, увеличивший долю в En+ в рамках плана по выводу компании из-под санкций США, сможет продать этот пакет на рынке без согласования с OFAC, достаточно будет уведомить американского регулятора о сделке, говорил в интервью "Интерфаксу" глава совета директоров En+ Group лорд Грег Баркер. "Насколько я понимаю, в долгосрочной перспективе ВТБ может рассматривать выход из этой инвестиции. Конечно, эти акции не могут быть проданы обратно санкционному лицу. Но они будут вольны разместить на рынке", - отмечал он. По словам Баркера, любая сделка по продаже акций должна соответствовать договоренностям с OFAC, однако специального разрешения на продажу акций, принадлежащих ВТБ, они не предполагают.

Еще 2010 году у энергетических активов Дерипаски мог появиться китайский акционер: сообщалось, что Yangtze Power примет участие в IPO "Евросибэнерго" как якорный инвестор. Однако сделка так и не состоялась - по официальной версии, Yangtze Power не сумела получить разрешение китайских регуляторов.