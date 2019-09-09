ЦБ в рисковом сценарии допустил рост инфляции в 2020 году до 7-8%, падение ВВП на 1,5-2%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Банк России уточнил параметры рискового сценария, допустив рост инфляции в 2020 году до 7-8% с 4-4,5% в 2019 году и падение ВВП РФ в 2020 году на 1,5-2,0% после роста на 0,8-1,3% в 2019 году. Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020-2022 годы.

Рисковый сценарий предполагает снижение мировых цен на нефть до $25 за баррель в 2020 году (в наиболее острой фазе кризиса - до $20 за баррель) за счет значительного сокращения спроса на энергоносители в мире и существенного ухудшения ожиданий относительно перспектив роста мировой экономики. В 2021-2022 годах дальнейшее закрепление мировых цен на нефть на низком уровне (около $30-35 за баррель) учитывает действие факторов со стороны предложения, в частности, ухудшение координации добычи нефти в рамках ОПЕК+ при значительном росте добычи вне ОПЕК.

"В рисковом сценарии российская экономика, как и экономики других стран с формирующимися рынками, может столкнуться с ухудшением перспектив экономического роста, существенным ростом премии за страновой риск и увеличением оттока капитала. Дополнительным фактором, увеличивающим масштаб оттока капитала, может стать дополнительно предполагаемое в рамках рискового сценария дальнейшее усиление геополитической напряженности. В то же время действие бюджетного правила будет сглаживать влияние ухудшения условий торговли на государственные финансы, экономику и валютный курс", - отмечает регулятор.

Основными факторами краткосрочного, но значительного повышения годовой инфляции в рисковом сценарии в 2020 году станут ослабление рубля и рост курсовых и инфляционных ожиданий. "При этом с учетом снижения чувствительности внутренних цен к изменениям внешних факторов, в том числе в условиях последовательного проведения политики таргетирования инфляции и процессов импортозамещения, темпы роста цен в 2020 году будут существенно ниже, чем в эпизоде кризиса 2014-2015 годов", - говорится в документе.

Согласно рисковому сценарию, с учетом своевременной реакции денежно-кредитной политики годовая инфляция начнет снижаться во второй половине 2020 года и приблизится к 4% в начале 2021 года. Однако в условиях укрепления рубля после его значительного ослабления в начале 2020 года годовая инфляция будет сохраняться несколько ниже 4% в 2021-2022 годах и начнет возвращаться к цели ближе к концу прогнозного горизонта.

ЦБ отмечает, что вклад в снижение выпуска в 2020 году внесут динамика потребления, инвестиций и экспорта. По мере адаптации к изменившимся внешним условиям экономика перейдет к восстановительному росту и в 2021 году вырастет на 1,0-2,0%, в 2022 году - на 3,5-4,5%.

В базовом сценарии цена на нефть в 2019 году составит $63 за баррель, она снизится до $55 за баррель в 2020 году и будет находиться на уровне $50 за баррель в 2021-2022 годах. В базовом сценарии Банк России прогнозирует годовую инфляцию в диапазоне 4,0-4,5% по итогам 2019 года и ее сохранение вблизи 4% в дальнейшем. Рост ВВП, согласно этому сценарию, в 2019 году прогнозируется на уровне 0,8-1,3%, в 2020 году - 1,5-2,0%, в 2021 году - 1,5-2,5%, в 2022 году - 2,0-3,0%.

В оптимистичном сценарии мировые цены на нефть постепенно сходятся к уровню $75 за баррель к началу 2021 года и остаются вблизи этого уровня в дальнейшем.