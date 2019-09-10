За ослаблением рубля в августе стояли отдельные крупные участники валютного рынка

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Отдельные крупные участники валютного рынка своими действиями поспособствовали ослаблению курса рубля в середине августа. Об этом говорится в докладе ЦБ РФ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки", опубликованном во вторник, 10 сентября.

В ЦБ напомнили, что в середине августа российская валюта ослабла до 67 руб./$1, а затем начала умеренно укрепляться до уровня приблизительно 65,6 руб./$1 . По итогам последнего летнего месяца 2019 года курс рубля опустился на 5%, что стало максимальным месячным снижением с августа 2018 года.

При этом в целом за последние три месяца изменения курса рубля объясняются преимущественно внешними факторами, а его динамика совпадает с динамикой других валют стран с формирующимися рынками (-1,6% и -2,5% за три последних месяца соответственно), пишет ЦБ. Это отличается от ситуации первых пяти месяцев года, когда курс рубля преимущественно рос, а курсы валют стран с формирующимися рынками снижались (+6,3% и -1,2% за январь-май соответственно), что было связано с увеличением цен на нефть, снижением опасений ужесточения санкций и значительным притоком средств нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ), говорится в докладе.

ЦБ оценивает влияние произошедшего в августе ослабления курса рубля на инфляцию в размере 0,1-0,2 процентного пункта (п.п.) до конца 2019 года, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в минувшую пятницу, 6 сентября.

"Курсовая динамика, в принципе, оказывает влияние на инфляцию, хотя коэффициент переноса у нас сильно снизился, и мы его сейчас оцениваем даже меньше 0,1%. Поэтому колебания курса и инфляция у нас в течение года были разнонаправлены", - сказала она.

"Некоторое влияние произошедшего ослабления курса (на инфляцию - ИФ), конечно, может быть в следующие месяцы. Мы это учитываем в нашем прогнозе", - отметила глава ЦБ.