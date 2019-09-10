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РФ снизила пошлины на легковые автомобили по обязательствам перед ВТО

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Россия с 10 сентября снизила ввозные пошлины на легковые автомобили с 17% до 15%, что стало финальным этапом в выполнении обязательств, взятых при присоединении ко Всемирной торговой организации (ВТО) в 2012 году.

РФ присоединилась к ВТО 22 августа 2012 года. Максимальные переходные периоды для снижения пошлин на импорт несельскохозяйственной продукции - семь лет - были установлены для автомобилей и гражданской авиатехники. Ввозная пошлина на новые легковые автомобили сразу после присоединения была установлена на уровне 25% с последующим постепенным снижением до 15% в 2019 году.

"У нас осталось две товарные группы - это самолеты и легковые автомобили - по которым 10 сентября будет последнее снижение. На легковые автомобили ставка снизится в среднем примерно на 2 процентных пункта, на самолеты - на 1,5 процентного пункта (окончательный уровень связывания пошлин на легковые автомобили - 15%, на самолеты - 12,5%)", - заявляла ранее в интервью "Интерфаксу" директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Екатерина Майорова.

После этого, по ее словам, в части тарифных обязательств РФ останется еще одно действие, которое произойдет с 1 января 2020 года - "это замена тарифной квоты на свинину на плоский тариф на уровне 25% (сейчас у нас действует нулевая внутриквотная ставка и 65%-ная внеквотная ставка)".

"В части либерализации импортного тарифа это будет самый последний шаг - больше мы ВТО ничего не должны по нашим тарифным обязательствам", - отмечала Майорова.

ВТО

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