Банки смогут не пересчитывать показатель долговой нагрузки для заемщиков

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ разрешил банкам не пересчитывать в худшую сторону показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков в случае, если при реструктуризации кредита их положение улучшается, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Так, банки смогут не пересчитывать значение ПДН при реструктуризации ссуды, если в результате нее долговая нагрузка на гражданина уменьшится", - отмечается в публикации.

По имеющимся у издания данным, это снизит давление на банковский капитал, что упростит решение вопроса о проблемной задолженности.

"При этом нововведение не решает проблемы рефинансирования кредитов (выдача новой ссуды для покрытия старой), из-за которых ПДН клиента может ухудшиться, что повлечет рост нагрузки на банк и подорвет его устойчивость", - сообщает газета.