ЦБ признал побочный эффект от введения показателя долговой нагрузки россиян

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ признал побочный эффект от введения показателя долговой нагрузки (ПДН) граждан и согласился с возможным ухудшением обслуживания необеспеченных потребительских кредитов.

Как говорится в обзоре финансового регулятора, посвященном развитию банковского сектора, обслуживание потребкредитов может ухудшиться из-за того, что наиболее закредитованные заемщики не смогут легко брать новые кредиты. Но в будущем эти негативные последствия перекроются позитивным эффектом от введения ПДН, считают в ЦБ РФ.

Регулятор напоминает о возможности банков не пересчитывать значение ПДН по кредитам, предоставленным заемщикам на рефинансирование текущей задолженности, если такие кредиты позволяют обслуживать задолженность в более благоприятном для заемщика режиме. Эта мера, по мнению регулятора, поможет гражданам, испытывающим трудности с обслуживанием долга.

"Эффективность принятых мер может быть несколько ослаблена планируемым снижением риск-весов по отдельным категориям активов (например, межбанковским размещениям и кредитам компаниям "инвестиционного класса") с 1 января 2020 года, что даст высвобождение капитала, который может быть использован в том числе для расширения розничного кредитования", - считает ЦБ.

При этом он отмечает, что заранее оценить суммарный эффект на капитал трудно с учетом множества изменений и того факта, что некоторые крупные банки, которые используют модельный подход к определению риск-весов, не получат большого преимущества от январских послаблений. Кроме того, с I квартала 2020 года банки должны будут соблюдать повышенные надбавки к капиталу.

Банк России напомнил, что в случае необходимости задействует дополнительные возможности, чтобы снизить темпы роста необеспеченных потребительских ссуд до более умеренных значений и не допустить перегрева потребительского кредитования.

Потребительское кредитование в России за 9 месяцев 2019 года (данные за 10 месяцев пока не получены) увеличилось на 17,5%, несколько превысив прирост января-сентября прошлого года (16,9%). "Вместе с тем, начиная с мая 2019 года идет замедление годовых темпов роста необеспеченных потребительских ссуд. Последнее, возможно, связано со снижением риск-аппетита банков на фоне некоторого роста генерации проблемных кредитов, что видно из данных винтажного анализа. В дальнейшем замедлению темпов прироста необеспеченных потребительских ссуд будет также способствовать повышение с 1 октября коэффициентов риска по ссудам заемщикам с высокой долговой нагрузкой (отношением платежей к доходам (ПДН) свыше 50%)", - подчеркивает Банк России.

Доля просроченных кредитов в портфеле потребительских ссуд за 9 месяцев 2019 года снизилась с 9,1% до 8,1%, что объясняется эффектом роста портфеля, а также списаниями проблемных кредитов.

В целом рост розничного кредитования несколько замедлился - до 15,9% за 10 месяцев 2019 года по сравнению с 18,7% за аналогичный период 2018 года.

Банк России с 1 октября 2019 года ввел показатель долговой нагрузки, привязав к нему надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам.