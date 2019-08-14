Курс доллара США поднялся выше 66 рублей впервые с 3 мая

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Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Доллар США на Московской бирже ускорил рост в среду вечером и поднялся выше 66 руб. впервые с 3 мая.

Курс доллара США составил 66,0025 руб. в 18:15, что на 1,0725 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 73,5775 руб., поднявшись на 1,0375 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 1,0568 рубля - до 69,4113 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил ослабление в паре с долларом и евро вечером в среду на фоне сильного снижения большинства мировых бирж и падения цен на нефть после роста накануне.

Участники рынков вновь сокращают интерес к рисковым активам на фоне опасений замедления темпов роста глобальной экономики после того, как вышедшие в среду данные указали на замедление темпов роста промпроизводства в Китае в июле 2019 года до минимального уровня за 17 лет.

Цены на нефть эталонных марок ускорили падение на данных министерства энергетики США, указавших на неожиданный рост запасов нефти в стране по итогам прошлой недели.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 подешевели на 4,35% - до $58,62 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 4,69% - до $54,42 за баррель.

Как стало известно из отчета Минэнерго, товарные запасы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 1,58 млн баррелей. Это стало неожиданностью для рынка, ожидавшего сокращения запасов на 2,5 млн баррелей на фоне повышенного спроса на топливо летом.