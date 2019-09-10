Суд заочно арестовал второго брата Ананьева

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца "Промсвязьбанка" Дмитрия Ананьева, который обвиняется в растрате в особо крупном размере.

Второй брат Ананьев будет заключен под стражу сроком на два месяца, начиная с момента его выдачи в Россию, либо задержания на территории РФ.

Ранее суд принял аналогичное решение в отношении Алексея Ананьева.

Как сообщалось, в отношении братьев возбуждены уголовные дела об особо крупной растрате денежных средств и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления. При этом обвинение братьям предъявлено только по статье о растрате. Оба банкира объявлены в международный розыск.

Согласно версии следствия, в период с 12 по 14 декабря 2017 года, находясь в Москве, Дмитрий Ананьев, будучи председателем правления Промсвязьбанка, вместе с родным братом и иными, неустановленными лицами растратили денежные средства в пользу компании "Промсвязь Капитал Б.В.", конечным бенефициаром которой был Алексей Ананьев.

Следствие утверждает, что братья с соучастниками растратили и легализовали более 66 млрд рублей и $575 млн.