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Британский регулятор оштрафовал Engie на 2,1 млрд фунтов за махинации трейдера

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Британский регулятор энергетического рынка Ofgem оштрафовал Engie Global Markets (EGM) на 2,1 млн фунтов стерлингов ($2,57 млн) по итогам расследования о махинациях с контрактом на британском газовом рынке со стороны трейдера этой французской энергетической компании.

Как выяснилось, с июня по август 2016 года трейдер предположительно размещал искусственно завышенные заявки и предложения по контракту на газ с поставкой в следующем месяце без намерения совершать сделки. Целью этих махинаций было получение прибыли за счет колебаний на рынке.

Подобная практика, известная как "спуфинг" (spoofing), при которой трейдеры размещают значительные заказы, способные повлиять на рыночную динамику, изначально намереваясь их аннулировать, запрещена по законодательству ЕС.

Дело представляет особый интерес, поскольку наряду с голландской торговой площадкой TTF британский газовый рынок является одним из самых ликвидных в Европе. Это означает, что манипулировать ценами на нем должно быть сложнее, чем на менее ликвидных рынках.

Хотя следствие не обнаружило подтверждений более масштабных рыночных махинаций со стороны EGM, Ofgem сообщил, что компания не сумела принять надлежащие меры для их выявления или предотвращения.

Великобритания Engie Global Markets

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