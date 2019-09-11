Bloomberg сообщил об ограничениях для "Газпрома" на прокачку через OPAL

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" должен вдвое снизить прокачку газа по газопроводу OPAL - восточному отводу от морской магистрали "Северный поток", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на комментарий Германского сетевого агентства (BundesNetzAgentur).

BundesNetzAgentur уточняет, что требования сократить использование мощностей OPAL распространяется в том числе на уже зарезервированные мощности трубы. Использование мощностей свыше лимита не может быть забронировано.

Как сообщалось, Европейская комиссия в 2009 году согласилась исключить OPAL из-под регулирования нормами ЕС, потребовав провести для чешского рынка аукцион "gas release" (продажи газа в соответствии с условиями, установленными регулятором). "Газпром" отказался выполнять это условие, и 50% мощностей OPAL были заморожены. В 2016 году ЕК согласилась сократить резерв до 10%, а оставшиеся мощности выставить на открытый аукцион.

Решение ЕК обжаловали в Суде Евросоюза, а также в суде в Дюссельдорфе PGNiG Supply & Trading GmbH и правительство Польши. В 2017 году суды отклонили иски польской стороны, однако в сентябре 2019 года Суд Европейского союза принял решение в пользу польских истцов, приняв во внимание принцип солидарности в вопросах энергоснабжения.

По подсчетам, в среду, 11 сентября, OPAL загружен на 95% от своей мощности, а "Северный поток" - на 104%.