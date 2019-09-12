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Japan Airlines весной перейдет из "Домодедово" в "Шереметьево"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Japan Airlines (JAL) переведет все из Токио из "Домодедово" в "Шереметьево", это произойдет с началом весенне-летнего расписания. Об этом сообщила пресс-служба "Шереметьево".

Одновременно JAL начнет выполнять код-шеринговые рейсы совместно с "Аэрофлотом".

Решение JAl вызвано тем, что к Олимпийским играм 2020 года авиакомпания получила слоты для полетов в Москву из аэропорта Ханеда, самого близкого к Токио, рассказал информированный источник "Интерфакса". До этого JAL использовал токийский аэропорт Нарита. Слоты были выделены на условии развития сотрудничества с "Аэрофлотом".

JAL летает из Токио в Москву с 1967 года. В 2007 году компания перешла из "Шереметьево" в "Домодедово". Сейчас она совершает ежедневные рейсы оттуда в Токио. О начале сотрудничества с "Аэрофлотом" компания объявила в 2017 году.

В 2018 году из "Домодедово" во "Внуково" перешли "РусЛайн", AZUR air и Uzbekistan Airways, в 2019 году в "Шереметьево" перебрались Vietnam Airlines и Brussels Airlines.

Japan Airlines Домодедово Шереметьево Аэрофлот Нарита Ханеда

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