Узбекская Qanot Sharq переведет московские рейсы из "Внуково" в "Домодедово"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Узбекская авиакомпания Qanot Sharq с 5 августа начнет выполнять рейсы в аэропорт "Домодедово".

Полеты запланированы по пяти направлениям: в Ташкент, Бухару, Наманган, Самарканд и Фергану, сообщили в пресс-службе аэропорта. Бухара и Фергана при этом станут новыми маршрутами для "Домодедово".

В столицу Ташкент авиакомпания планирует выполнять до 9 рейсов в неделю. Частота полетов по другим направлениям - два раза в неделю.

Сейчас московские рейсы Qanot Sharq обслуживаются во "Внуково". Как указано на сайте этого аэропорта, последний рейс компании из Самарканда был выполнен 1 августа, из Ташкента - запланирован на 4 августа.

Полеты из "Внуково" в Узбекистан как минимум до конца летнего расписания продолжит Uzbekistan Airways, также следует из данных аэропорта. Этот узбекский перевозчик до октября 2023 года обслуживался в "Домодедово".

Qanot Sharq работает на рынке пассажирских авиаперевозок с 1998 года. Парк компании составляют самолеты Airbus A320ceo и A321neo.