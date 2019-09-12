Латвийские шпроты не вернутся в Россию даже после отмены запрета поставок

Производители нашли новые рынки, а российский считают слишком рискованным, рассказал посол Марис Риекстиньш

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Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Латвийские производители шпрот даже в случае полной отмены запрета поставок могут не вернутся на российский рынок, предупредил посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш.

По его словам, после введения запрета на поставки в Россию в июне 2015 года некоторые мелкие предприятия прекратили выпускать шпроты, остальные переориентировались на другие рынки. "То, что Россия нам позволила сейчас опять экспортировать свою продукцию, - хорошо, но если что-то и будем туда отправлять, то уже по принципу дополнительной возможности", - сказал Риекстиньш.

Массового возвращения производителей в Россию он не ожидает. По его мнению, бизнес считает, что "в конкретном секторе риски для экспорта достаточно высоки, чтобы они опять сюда приходили".

Дипломат напомнил, что в России запретили продавать латвийские шпроты из-за претензий к их качеству.

"Мы, конечно, с этим не согласны. Мы считаем, что этот шаг был сделан для того, чтобы помочь местным предпринимателям, которые желали развивать свои мощности в этом секторе, в этой нише, - сказал он. - Что угодно можно поставить под вопрос, но только не вопросы, которые касаются стандартов и качества пищевых продуктов в Евросоюзе".

По словам посла, до введения запрета в общем объеме экспорта Латвии в Россию продовольственные товары занимали 40%, на шпроты в "продуктовой корзине" приходилось менее 10%.

Запрет для рыбных консервов из Латвии и Эстонии ввели в июне 2015 года. Сообщалось, что в шпротах нашли вредные вещества, в том числе бензопирен. После проверок предприятий российские чиновники разрешили возобновить экспорт в Россию латвийской SIA Karavela и эстонской DGM Shipping AS.