Затраты стран мира из-за изменения климата оценили в $1,8 трлн

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Международному сообществу необходимо затратить $1,8 трлн в 2020-2030-е годы для того, чтобы приспособиться к глобальным климатическим изменениям. Об этом сообщили во вторник, 10 сентября, зарубежные СМИ со ссылкой на доклад Глобальной комиссии по адаптации (GCA).

"Мы последнее поколение, которое может изменить ход климатических изменений, и мы первое поколение, которому затем придется иметь дело с последствиями", - цитирует издание The Standard слова бывшего генсека ООН и главы Глобальной комиссии Пан Ги Муна при представлении доклада в Пекине. Он призвал президента США Дональда Трампа вернуться в Парижское соглашение по климату.

По данным СМИ, в докладе говорится, что миру нужно "инвестировать в масштабную деятельность по адаптации к (новым - ИФ) условиям, которых теперь избежать невозможно".

В то же время, отмечается в докладе, предлагаемое инвестирование в ряд ключевых сфер позволит в несколько раз окупить затраты и принести прибыль в $7,1 трлн. Доклад перечисляет эти сферы - системы раннего предупреждения, устойчивая к климатическим изменениям инфраструктура, развитие сельского хозяйства, улучшение доступа к источникам пресной воды и охрана мангровых лесов (вечнозеленых лесов на морских побережьях), которые могут служить защитой от штормовых приливов и являться источником биоразнообразия.

Однако, утверждают авторы, в случае бездействия к 2030 году изменения климата приведут к тому, что еще более 100 млн человек в развивающихся странах окажутся за чертой бедности.

В состав Глобальной комиссии по адаптации, в частности, входят главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева и основатель Microsoft Билл Гейтс.