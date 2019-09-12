Костин предупредил о росте проблемных долгов по потребкредитам из-за жесткого регулирования

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин предупредил о рисках роста проблемной задолженности по потребительским кредитам в силу отсутствия возможности у банков их рефинансировать из-за ужесточенного регулирования.

"Мы сейчас говорим о том, что правильно ли это, что мы ввели более жесткое регулирование потребительских кредитов. Надо учесть, что эта вещь может иметь обратную сторону. Мы можем сейчас столкнуться с тем, что будет резкий (рост - ИФ) количества дефолтных кредитов потребительских, потому что по новым правилам банки не смогут рефинансировать кредиты старые. Просто, не как предложение, а как говорил Штирлиц - "информация к размышлению", - сказал Костин на Московском финансовом форуме.

"За последние пару лет такие страны, как Азербайджан, Казахстан и Грузия, широко достаточно применили меры государственной поддержки, в том числе бюджетной, для погашения наиболее проблемной задолженности, особенно микрокредитов населения. Это затронуло от 5% до 16% населения в этих странах, что было такой мерой, которая серьезно расчистила и банковский сектор, но и помогла опять же населению избавиться от этой проблемы", - отметил глава ВТБ.

ЦБ РФ в 2018-2019 годах четыре раза повышал надбавки к коэффициентам риска в сегменте необеспеченного потребительского кредитования в зависимости от полной стоимости кредита (ПСК). С 1 октября 2019 года регулятор установит надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки (ПДН) и полной стоимости кредита (ПСК).

Костин также в ходе форума предложил определить минимальный уровень доходов физлиц, который мог бы не облагаться налогом, освободить от этого налога малоимущих граждан. "Что касается налоговой сферы, знаете, мне кажется, что мы можем при таком профиците (федерального бюджета - прим. ИФ) перейти к некоему аккуратному смягчению здесь политики, но очень точечно. Вот, например, мы говорим о том, что сейчас растет собираемость налогов. Вот одно из наших предложений, (. . .) что возможно снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, которую ФНС считает устойчивой. У нас есть некоторые конкретные ниши, например, может, все-таки создать необлагаемый минимум доходов физлиц, то есть решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами, освободить их от налогов", - сказал банкир.

Позже в беседе с журналистами он пояснил, что это решение позволит людям получить дополнительные доходы, повысить покупательскую способность, что позитивно скажется на экономическом росте страны.

"Очень просто определяется минимальный уровень дохода, который не облагается налогом совсем. Это позволяет малоимущим людям получить дополнительные деньги, а что касается экономического роста, это позволяет повысить покупательскую способность. Люди эти высвободившиеся деньги от налогов, наверное, понесут, ну, не знаю, в магазин, в "Магнит" (ВТБ является совладельцем этой сети - ИФ), еще куда-то, то есть начнут их тратить", - отметил глава ВТБ.