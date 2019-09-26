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Банки попросили ЦБ разрешить запрашивать скоринговый балл без согласия заемщика

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Центральный банк России изучает возможность разрешить банкам запрашивать в бюро кредитных историй (БКИ) скоринговый балл заемщика без его согласия, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, осведомленных об этом от участников встречи 3 сентября банкиров с регулятором в ассоциации "Россия".

Один из собеседников издания уточнил, что с такой инициативой выступили банки, ЦБ в свою очередь обещал рассмотреть это предложение. По данным газеты, вопрос находится в стадии обсуждения.

"Ведомости" поясняют, что в настоящее время без письменного согласия заемщика банки могут запросить данные только по одной из четырех частей кредитной истории - информационной. В нее входят данные о кредитных договорах заемщика и том, как он их обслуживает.

По словам одного из источников, именно в информационную часть предлагается включить данные о скоринговом балле заемщика.

Опрошенные газетой эксперты считают, что заемщики сами заинтересованы в том, чтобы у кредитных организаций была информация о них. Предполагается, что это позволит составлять адресные предложения для клиентов, которые в свою очередь будут получать меньше звонков и sms-сообщений с предложением кредита.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ с 1 октября вводит дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании. Так, появится показатель долговой нагрузки (ПДН) и надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита.

ЦБ РФ БКИ

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