Глава Boeing заявил, что торговая война США с Китаем угрожает бизнесу компании

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Глава Boeing Деннис Мюленбург предупредил, что дальнейшая эскалация торговой войны США с Китаем может отрицательно сказаться на программе компании по выпуску коммерческих широкофюзеляжных самолетов.

"Мы все еще надеемся, что торговая сделка состоится, и что самолеты будут ее частью", - цитирует Bloomberg заявление Мюленберга на встрече с инвесторами.

Агентство отмечает, что реализация широкофюзеляжных моделей авиалайнеров является одним из важнейших источников средств, необходимых для модернизации систем самолетов Boeing 737 MAX, полеты которых были остановлены после двух авиакатастроф.

Заказы 100 самолетов Boeing 787 и Boeing 777, поступившие от китайских авиакомпаний, являются для авиастроителя одними из наиболее перспективных.