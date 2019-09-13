Костин предложил бесплатно передать "Открытие" Альфа-банку

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил бесплатно передать санируемый банк "Открытие" Альфа-банку.

Выступая на форуме АБР "Банки России - XXI век", топ-менеджер уточнил, что передачу можно было бы провести через залоговый аукцион.

"А то банк "Открытие" так "распухнет" на деньгах ЦБ скоро, что его не продашь, он будет такой дорогой. Пока он не "распух", я предлагаю отдать Петру (Авену - ИФ). Это будет большой банк, как Сбербанк", - отметил Костин.

Ранее совладелец Альфа-банка Петр Авен на форуме заявил о негативном отношении к переходу санируемого "Открытия" в госсобственность. Банк принадлежит Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора.

"Я очень скептически отношусь к возможности приватизации "Открытия". Это типичный пример тактического решения, когда логика является глубоко ошибочной", - сказал Авен. Он отметил, что идеология меняется. "Если мы хотим, чтобы система была все более и более частной, сегодня любые шаги, которые делаются в другую сторону, являются ошибочными", - полагает финансист.

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие", месяц спустя - об оздоровлении группы Бинбанка. В начале 2019 года завершился процесс объединения "Открытия" и Бинбанка. Банк России владеет 99,99% объединенного "Открытия".

2 июля Банк России объявил, что санация "Открытия" завершена.