Тарифы "Транснефти" в 2020 году вырастут на 3,4%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба решила повысить тариф на прокачку нефти по трубопроводам "Транснефти" на 3,42% с 1 января 2020 года. Об этом сообщил пресс-служба ведомства.

Там напомнили, что по распоряжению правительства от 2014 года эти тарифы в 2018-2020 годах должны индексироваться с коэффициентом 0,9-1 к инфляции при условии, что у компании будет достаточно денег на программы долгосрочного развития.

В 2019 году тарифы на услуги "Транснефти" поднимали на 3,87%, или на 90% от уровня инфляции. Компания просила увеличить их на 21%.