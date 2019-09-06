ФАС предложила с 2020 года повысить тариф на прокачку нефти на 3,4%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба предлагает повысить с 1 января 2020 года тариф на прокачку нефти по системе "Транснефти" на 3,4%, следует из проекта приказа ФАС, размещенного на regulation.gov.ru.

В прошлом году тариф был повышен 3,87%.

В частности, тариф по транспортировке нефти по маршруту Тайшет-Мегет/"Ангарская НХК" предлагается повысить до 357,7 руб. за 1 тонну (без НДС); Ярославль 3-Приморск (Балтийская трубопроводная система) - до 722,2 руб. за 1 тонну; сетевой тариф по маршрутам от пунктов Апрельская, Ватьеган, Пурпе до ООО "Транснефть-Порт Приморск" и ООО "Транснефть-Балтика" (нефтебаза Усть-Луга) - до 2074,83 руб. за 1 тонну (без НДС); "Клин - Усть-Луга" - до 838,2 руб. за 1 тонну.

Сетевой тариф по системе Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) для поставки нефти от пунктов АО "Транснефть-Сибирь", АО "Транснефть-Центральная Сибирь" и ООО "Транснефть-Восток" на экспорт в Китай может составить 2747,6 руб. за 1 тонну (без НДС). При этом в случае, если эти маршруты включают в себя участки магистральных нефтепроводов Заполярье-Пурпе или Куюмба-Тайшет, дополнительно производится взимание сетевого тарифа на услуги по транспортировке по этим трубопроводам. Тариф по ВСТО в порт Козьмино также запланирован в размере 2747 руб.

Стоимость прокачки по Заполярье-Пурпе может увеличиться до 445,6 руб. за 1 тонну (без НДС), по Куюмба-Тайшет - до 708,47 руб.

Тариф по маршруту Махачкала-ПК Шесхарис предлагается в размере 383,3 руб. за 1 тонну (без НДС), граница республики Азербайджан/Российская Федерация (Ширвановка) - ПК Шесхарис предлагается в размере 775,67 руб. за 1 тонну.

Ставки тарифов на услуги ПАО "Транснефть" по выполнению заказа и диспетчеризации поставок нефти при поставках нефти на нефтеперерабатывающие заводы РФ и государств - членов Евразийского экономического союза и при поставках за пределы таможенной территории могут увеличиться до 35,76 руб. за 100 ткм (без НДС).