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Глава Disney покинул правление Apple

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор компании Walt Disney Роберт Айгер покинул совет директоров Apple после того, как стало известно о запуске обеими компаниями конкурирующих стриминговых платформ, сообщила в субботу The Wall Street Journal.

По данным газеты, Айгер подал в отставку в минувший вторник. Он работает в Walt Disney с 2005 года и вошел в совет директоров Apple в 2012 году. Айгер находился в близких отношениях с одним из основателей Apple Стивом Джобсом.

Отставка Айгера произошла в день, когда глава Apple Тим Кук назвал цену ежемесячной подписки на стриминговый сервис Apple TV+, который начнет работать 1 ноября. Подписчики должны будут заплатить $4,99. Это бьет по планам развития аналогичного сервиса Disney+, подписка на который стоит $6,99 в месяц. Его также запустят в ноябре.

Документы Apple не называют причину отставки Айгера. В заявлении компании его назвали "преданным и дальновидным исполнительным директором, ставшим ролевой моделью для целого поколения лидеров в бизнесе". Сам Айгер назвал "привилегией" время, проведенное в Apple.

Apple TV+ предлагает ощутимо более низкую цену на свой сервис, чем конкуренты Disney+ и Netflix ($12,99 в месяц). При этом у Apple нет собственных сильных продуктов, которые можно было бы продавать на своей платформе эксклюзивно.

Disney Apple Роберт Айгер

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