WSJ оценила ущерб General Motors от забастовки в $100 млн в день

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Забастовка рабочих, которые добиваются льгот и повышения зарплат, может стоить автопроизводителю General Motors до $100 млн в день, подсчитали аналитики, опрошенные The Wall Street Journal. Последствия от забастовки для экономики США будут не столь значительными, как в 90-х годах, поскольку численность профсоюзов с тех пор сократилась, отмечает издание.

По оценкам экспертов Credit Suisse, если забастовка будет продолжаться, GM начнет терять больше $50 млн в сутки из операционной прибыли, по оценкам Morningstar Inc. - ближе к $80 млн в сутки, аналитики Citigroup считают, что около $100 млн.

В акции, которую организовал профсоюз работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW), с 16 сентября участвуют около 46 тысяч человек с 33 предприятий и 22 распределительных складов в десяти штатах. WSJ напоминает, что в 1996 году по призыву профсоюз начали бастовать 177 тысяч сотрудников GM.

Подразделение в США является самым прибыльным для компании. Работники начали бастовать в период, когда GM пытается сократить издержки на $4,5 млрд к концу 2020 года, чтобы обезопасить себя от возможных потерь в будущем. В рамках анонсированной в ноябре 2018 года программы реструктуризации компания запланировала закрыть ряд заводов, но обещала перевести большинство работников на другие свои предприятия.

Представители UAW требуют, чтобы GM не закрывала недозагруженные заводы, увеличила зарплаты и льготы работникам и улучшила гарантии занятости для тех, кого нанимает на временной основе. Ключевые расхождения на переговорах связаны с вопросами о медицинском обслуживании и о временных работниках, говорят источники WSJ.

Представитель GM сообщил, что компания не создает специального фонда на случай защиты от последствий забастовки и пока рассчитывают на существующую денежную подушку и на кредитные линии. Издание не исключает, что акция может заставить компанию вернуться к переговорам с более приемлемым для профсоюзов предложением, если потери начнут сказываться на ее финансовых показателях.