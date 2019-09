Что произошло за день: вторник, 17 сентября

Нападение браконьеров из КНДР на российских пограничников, грядущая тяжба Дерипаски с западными СМИ, а также освобождение Мамаева и Кокорина по УДО

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников и ранили троих из них. Инцидент произошел в исключительной экономической зоне России в Японском море, когда российские служащие обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов браконьеров. Обе шхуны задержаны, также под стражу взяты более 80 членов экипажей. Временный поверенный в делах КНДР в Москве Зин Чжон Хеп был вызван в МИД РФ, министерство выразило ему озабоченность в связи со случившимся.

- Олег Дерипаска решил судиться с изданиями The Times, The Telegraph и The Nation. Он будет добиваться опровержения информации, из-за которой США ввели против него персональные санкции. Иск будет рассматриваться в Краснодарском краевом арбитражном суде.

- Суд Болгарии устранил препятствие для строительства продолжения "Турецкого потока". Жалоба консорциума Development and Expansion in Bulgaria на признание победителем тендера консорциума Arkad была оставлена без рассмотрения, и формально ограничения на заключение новых контрактов сняты.

- Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность. Формально полномочия предыдущего состава столичного парламента истекают 19 сентября, когда пройдет первое заседание. В тот же день будет назначен новый председатель Мосгордумы.

- Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Белгородскую колонию покинул и Кирилл Кокорин, также осужденный за драки в Москве. Позднее стало известно, что Александр Кокорин заключил новый контракт с "Зенитом". У Мамаева действует соглашение с "Краснодаром", однако клуб хочет расторгнуть его.

- Полиция нашла зажигательную ракету на пепелище дома экс-главы Нацбанка Украины. Следов "коктейля Молотова" на месте происшествия не обнаружено. Дача Валерии Гонтаревой сгорела в ночь на вторник, владелица сейчас находится на лечении в Лондоне после того, как ее сбила машина.

- Руководителя "Sputnik Молдова" задержали в Кишиневе. Владимира Новосадюка освободили под подписку о невыезде после того, как ему предъявили обвинение "в мошенничестве и отмывании денег через структуры бизнесмена Илана Шора". Шор является фигурантом дела о краже группой лиц $1 млрд из банковской системы Молдавии, он заочно осужден и находится в международном розыске.