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В концерне "Калашников" сменилось руководство

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев покинул эту должность и перешел на другую в рамках перераспределения обязанностей. Об этом сообщил первый замгендиректора компании Михаил Ненюков.

Чем будет заниматься Дмитриев, он не уточнил.

Врио гендиректора стал Дмитрий Тарасов, ранее занимавший должность управляющего директора концерна.

Дмитриев возглавил "Калашников" в июне 2018 года после того, как прежний гендиректор Алексей Криворучко стал заместителем министра обороны.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, высокоточного оружия, а также охотничьих ружей, спортивных винтовок, станков, инструментов и мотоциклов.

Калашников Владимир Дмитриев

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