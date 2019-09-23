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Пожар на Киришском НПЗ "Сургутнефтегаза" потушили

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Киришском районе Ленобласти сотрудники МЧС потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Кинеф". Никто не пострадал.

Информация о возгорании поступила в МЧС в 7:15 в понедельник, пожар потушили в 8:44. На технической установке НПЗ началось факельное горение из печи на площади 90 квадратных метро.

НПЗ "Кинеф" входит в структуру "Сургутнефтегаза". Это единственный нефтеперерабатывающий завод на северо-западе России. Он входит в число крупнейших НПЗ страны, максимальный объем переработки - чуть более 21 млн тонн нефти в год.

Ленинградская область Киришский район МЧС Кинеф Сургутнефтегаз

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