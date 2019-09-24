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AB InBev привлекла $5 млрд по итогам IPO в Гонконге

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev) привлекла около $5 млрд в результате IPO своего азиатского бизнеса Budweiser Brewing Company APAC на Гонконгской фондовой бирже. Размещение прошло со второй попытки: компания планировала его провести раньше, но в июле прервала подготовку, ссылаясь на рыночные условия.

AB InBev продала 1,262 млрд акций Budweiser по 27 гонконгских долларов ($3,45) за бумагу. Размещение прошло по нижней границе объявленного диапазона. По итогам IPO Budweiser был оценен более чем в $45 млрд, что делает его одной из крупнейших пивоваренных компаний мира с листингом, пишет The Wall Street Journal. Организаторами размещения были банки J.P.Morgan и Morgan Stanley.

Торги акциями Budweiser начнутся 30 сентября.

IPO Budweiser стало крупнейшим для Гонконгской фондовой биржи и вторым по величине во всем мире в этом году (после размещения Uber Technologies на $8,1 млрд в Нью-Йорке), по данным Dealogic.

AB InBev в течение некоторого времени скупала активы в различных регионах, в результате чего стала владельцем сотен брендов пива в десятках стран. Одновременно компания накопила более $100 млрд долга. Одной из целей IPO в Гонконге было привлечение средств для сокращения долговой нагрузки.

В июле AB InBev отменила размещение в Гонконге из-за "ряда факторов, включая ситуацию на рынке". В городе все лето проходили массовые протесты, участники которых, в частности, блокировали движение транспорта. Бизнес чувствовал себя неуютно. По данным Reuters, из-за протестов китайская интернет-компания Alibaba отложила IPO на гонконгской бирже. В отношении AB InBev СМИ объясняли отсрочку размещения низким спросом со стороны крупных американских инвесторов.

О решении возобновить подготовку к IPO AB InBev объявила 12 сентября.

Budweiser APAC является крупнейшим производителем пива в Китае, Австралии и Южной Корее. В портфеле компании Компания производит и продает более 50 брендов пива, в том числе Budweiser, Stella Artois, Corona и Hoegaarden.

Budweiser AB InBev Гонконг Китай США

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