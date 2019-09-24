Производитель мороженого, которое покупал Путин, построит цех под экспорт

Президент России Владимир Путин Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краснодарский производитель мороженого, "Кореновский молочно-консервный комбинат" построит цех для выпуска мороженого на экспорт, сообщил "Интерфаксу" вице-губернатор региона Андрей Коробка. Мороженое "Коровка из Кореновки" президент Владимир Путин дважды покупал на авиасалонах МАКС.

Коробка отметил, что предприятия, которые с самого начала ориентируются на глобальный рынок, как правило, достигают высоких результатов.

К 2024 году Кубань должна нарастить объем экспорта до $3,8 млрд в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", напомнил чиновник.

ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат" было создано в 2002 году и сейчас является одним из крупнейших производителей молочной продукции на Кубани. Компания выпускает мороженое под брендами "Коровка из Кореновки" и "Густияр". 100% комбината принадлежит московскому ЗАО "Ренна-Холдинг", конечным бенефициаром является Александр Кашелевский.

В августе 2019 года Путин купил для себя два стаканчика "Коровки из Кореновки" на авиасалоне МАКС, а также взял "Вологодское" - для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Покупку в 210 рублей он оплатил банкнотой в пять тысяч рублей и предложил продавщице отдать сдачу главе Минпромторга Денису Мантурову "на развитие авиации".

В июле 2017 года президент угощал "Коровкой из Кореновки" российских чиновников. В 2019 году журналисты обратили внимание, что оба раза мороженое продавала одна и та же продавщица. На следующий день после визита Путина журналисты не смогли найти ни ее саму, ни ее лоток, отмечал "Московский комсомолец". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затем объяснил, что на авиасалоне из года в год работают одни и те же компании.

Продавщица Екатерина Сафронова по телефону вышла в эфир НТВ и сообщила, что работает в компании, которая третий год подряд организует на МАКСе торговлю и питание. Сама она не простая продавщица, а менеджер по организации торговли на авиашоу.

В 2017 году "Ренна" заняла второе место в России по продажам мороженого, нарастив долю на рынке до 8,9%, писали "Ведомости" со ссылкой на данные Nielsen. Производитель "Коровки из Кореновки" оттеснил на 3-е место совместное предприятие швейцарской Nestle и британской R&R – "Фронери", которая выпускает мороженое "48 копеек", Extreme и др. На первом месте оставался нидерландский концерн Unilever ("Золотой стандарт", "Магнат", Cornetto и др.).

На сайте комбината говорится, что его продукция поступает на рынки стран СНГ, Германии, Афганистана, Монголии, ОАЭ и США.