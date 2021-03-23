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Организаторы авиасалона "МАКС-2021" ждут гостей из 40 стран

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Участвовать в Международном авиакосмическом салоне "МАКС-2021" в Жуковском предварительно согласились компании из 40 зарубежных стран, сообщили организаторы выставки. Авиасалон должен пройти 20-25 июля.

Как сообщил через пресс-службу глава Минпромторга Денис Мантуров, уже есть ясность относительно участия в выставке ключевых российских предприятий; зарубежные компании, несмотря на пандемию, также заявили о планах показать свои последние достижения и направить официальные делегации в Россию.

"В результате работы с иностранными компаниями нами получены предварительные согласия от потенциальных участников из 40 стран мира. Рассчитываем, что границы с этими государствами будут открыты", - сказал замглавы "Авиасалона" Владимир Советкин.

Выставка в Жуковском пройдет в 15-й раз.

"МАКС обещает стать самым значимым событием аэрокосмической отрасли в выставочном календаре 2021 года. Отчасти это связано с тем, что конкуренты сходят с дистанции", - считают организаторы.

Весной 2020 года из-за пандемии было отменено авиашоу в Фарнборо, оно пройдет теперь в 2022 году. Авиасалон в Ле Бурже перенесли с 2021 на 2023 год.

"МАКС-2021" решили провести с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и мирового опыта проведения крупных событий в условиях пандемии. Ожидается, что там впервые будет показан среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14. Кроме того, гости салона впервые увидят региональный турбовинтовой Ил-114-300 и легкий военно-транспортный Ил-112В.

МАКС-2019

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Во время открытия авиасалона МАКС-2019Вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда AurusУчебно-боевой самолет Як-130Авиалайнер Embraer E195-E2 (справа) и Airbus А350-900Промоутеры на авиасалоне МАКС в ПодмосковьеАвиатехника на МАКС-2019Военный вертолет Ми-28НИстребитель пятого поколения Су-57Военно-транспортный самолет Ил-78М-90А
Во время открытия авиасалона МАКС-2019
Жуковский МАКС-2021 Минпромторг коронавирус Фарнборо Ле Бурже Владимир Советкин Денис Мантуров

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