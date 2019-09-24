ВТБ в ближайшее время запустит своего виртуального оператора связи

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ вплотную приблизился к запуску своего виртуального оператора связи в партнерстве с Tele2 и уже сейчас предлагает клиентам обменять бонусы на услуги связи.

В каталоге бонусной программы банка появился раздел "ВТБ Мобайл", сообщили "Интерфаксу" клиенты ВТБ. В нем можно обменять мили на услуги связи (500 или 1000 минут) или пакет интернета (10 Гб или 20 Гб).

В пресс-службе Tele2 предложили за ответами на вопрос о запуске нового виртуального оператора обратиться в ВТБ. В банке "Интрефаксу"получить комментарий пока не удалось.

Источник, знакомый с деталями проекта, сообщил агентству, что тестирование MVNO-оператора ВТБ уже завершается и в ближайшие дни он будет официально запущен.

ВТБ планировал начать выдавать первые SIM-карты нового виртуального оператора осенью 2019 года, сообщил в июне в интервью "Интерфаксу" заместитель президента - председателя правления банка Анатолий Печатников. Этот проект банк запускает через закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) "Цифровые инвестиции".

Другие крупные банки также развивают собственных MVNO-операторов. Сбербанк предоставляет услуги связи под брендом "СберМобайл", а TCS Group (головная компания Тинькофф банка) - "Тинькофф Мобайл". Все они работают на сетях Tele2.