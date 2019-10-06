Мадуро предложил РФ разработать план сотрудничества на десять лет

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Юрий Борисов и президент Венесуэлы Николас Мадуро провели встречу в Каракасе, венесуэльский лидер предложил выработать план сотрудничества на десять лет, передает корреспондент "Интерфакса".

Встреча прошла в президентском дворце Мирафлорес, она продлилась менее часа.

Мадуро отметил, что визит российского вице-премьера в Каракас очень важен после его переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Нужно контролировать, что поручения выполняются, а работа идет", - сказал Мадуро.

"Мне кажется, хорошая идея - выработать план на 10 лет, чтобы четко представлять наше будущее", - заявил венесуэльский президент.

25 сентября Мадуро встретился в Кремле с Путиным. В ходе этой встречи российский лидер заверил Мадуро в поддержке легитимных властей Венесуэлы. Также Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.

Мадуро на той встрече подарил Путину копию сабли венесуэльского героя-освободителя Симона Боливара.