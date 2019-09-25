Путин предостерег от "забрасывания деньгами" отраслей экономики

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву проконтролировать направление в экономику ровно такого количества бюджетных средств, которое она в состоянии освоить, чтобы избежать роста инфляции.

Как заявил Путин в среду на совещании с членами правительства, комментируя доклад главы Минэкономразвития Максима Орешкина, "если отрасли к чему-то не готовы, не нужно забрасывать их деньгами".

Глава государства пояснил, что "нужно направлять такой объем средств в экономику, который эффективно начнет работать, а не будет приводить к повышению цен".