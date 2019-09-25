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Рубль дешевеет к доллару и развернулся вверх к евро следом за динамикой валют на Forex

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Доллар повышается, евро снижается на Московской бирже в среду вечером, рубль немного слабеет к бивалютной на фоне опережающего снижения в паре с долларом.

Курс доллара США составил 64,23 руб. в 19:00, что на 24,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,32 руб., подешевев на 16,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,91 копейки - до 66,97 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и развернулся вверх к евро на вечерних торгах. Разнонаправленная динамика рубля в основных парах обусловлена ростом доллара к евро на глобальном рынке в связи с уменьшением интереса инвесторов к рисковым активам на фоне обострения политической ситуации в США. Пара "евро-доллар" снижалась на 0,7%, до 1,0945 за евро.

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу. Расследование будут вести шесть комитетов нижней палаты Конгресса, чтобы определить статью, по которой может вестись процедура импичмента, и вынести этот вопрос на голосование в Палате представителей.

В центре внимания инвесторов, помимо этого, остаются торговые отношения США и Китая, а также потенциальные последствия затянувшегося конфликта для экономического роста. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, Трамп подверг критике торговые практики Китая, что было негативно воспринято инвесторами с учетом того, что представители двух стран готовятся провести встречу в Вашингтоне в ближайшие недели.

Американский лидер обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге, отметив, что Всемирной торговой организации требуются радикальные изменения из-за политики Китая. Министр иностранных дел КНР Ван И, в свою очередь, отметил, что из-за развязанной Вашингтоном торговой войны с Китаем отношения между двумя странами "вновь находятся на перекрестке". По его словам, Китай не боится угроз, однако выступает за решение всех спорных вопросов путем переговоров и консультаций, поскольку здоровое развитие торгово-экономических связей на равноправной основе между двумя странами отвечает не только их интересам, но и интересам развития мировой торговли.

Завершение основных налоговых выплат сентября перестает оказывать поддержку рублю. В среду, 25 сентября, крупнейшие компании завершили перечисление в бюджет НДПИ, НДС и акцизов объемом порядка 1,1 трлн рублей; оставшийся к уплате налог на прибыль, который выплачивается в понедельник, 30 сентября, равняется чуть более 200 млрд рублей.

Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов в среду на перспективах более быстрого, чем ожидалось, восстановления добычи в Саудовской Аравии. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени подешевели на 1,81% - до $61,96 за баррель. Фьючерс на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился на 1,8% - до $56,26 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 сентября на 48,13 копейки, до 64,1873 руб., и увеличил курс евро на 56,75 копейки, до 70,5868 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи увеличился в среду на 57,33 копейки по отношению ко вторнику и составил 64,2578 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 55,51 копейки и составил 64,2982 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 934,735 млн, из которых $944,253 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 990,482 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 63,02 копейки по отношению ко вторнику, до 70,6466 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 58,45 копейки и составил 70,6448 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 106,885 млн, из которых EUR445,562 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR661,323 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу слегка понизились в среду. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая не изменилась по сравнению со вторником и осталась на отметке 7,13% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,01% и 7,08% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 2 б.п. - до 7,22% и 7,29% годовых соответственно.

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