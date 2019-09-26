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Военных будут пускать в цирки бесплатно в обмен на помощь Минобороны Росгосцирку

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Росгосцирк разрешит военным ходить в цирк бесплатно в обмен на помощь Минобороны в восстановлении досуговых центров в регионах. Об этом сообщил гендиректор Росгосцирка Владимир Шемякин. Такая договоренность с Минобороны прорабатывается.

Он уточнил, что военнослужащие смогут проходить на представления по военному билету. По его словам, это будет выгодно и военному ведомству, и Росгосцирку.

Шемякин также рассказал, что по программе восстановления цирков в регионах уже отремонтировано 16 цирков.

В Москве и Петербурге компания построит инновационые цирки, в которых арену можно будет трансформировать в концертный зал, добавил он.

Он отметил, что также Росгосцирк на базе центра циркового искусства в Измайлово создает большой творческий кластер, который станет "домом циркового искусства для артистов".

Кроме того, Росгосцирк планирует заключить с цирковыми училищами договоры по целевому набору. По словам Шемякина, это поможет развитию цирков.

Росгосцирк Минобороны Москва Петербург Владимир Шемякин

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