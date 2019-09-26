Рынок акций РФ в четверг превысил 2770п по индексу МосБиржи на бумагах "Газпрома"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг скорректировался вверх вслед за мировыми площадками после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что торговая сделка с Китаем может быть заключена раньше ожиданий; индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов, при этом локомотивом подъема выступили бумаги "Газпрома".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2772,7 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1359,59 пункта (+0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" подросли в пределах 3% на фоне ослабления рубля.

Доллар подрос до 64,25 рубля (+0,1 рубля).

Подорожали акции "Россетей" (+3% и +4% "префы"), "Интер РАО" (+1,6%), "Газпрома" (+1,6%), ВТБ (+1,5%), "Магнита" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Башнефти" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%).

Подешевели рублевые акции "Татнефти" (-4,7% и -5,3% "префы", до 704,9 рубля и 631,9 рубля соответственно; дивиденды за полугодие составят 40,11 рубля на каждый вид акций), "Роснефти" (-0,5%), АФК "Система" (-0,2%).

В США индексы накануне выросли на заявлении президента США Трампа о том, что торговая сделка между США и Китаем может быть заключена раньше, чем предполагалось.

Трамп сказал журналистам в среду, что соглашение, призванное положить конец затянувшейся торговой войне США с Китаем, может быть достигнуто "раньше, чем вы думаете", добавив, что Китай "очень хочет заключить сделку", пишет MarketWatch.

Это отодвинуло на второй план сообщения о том, что демократы в Конгрессе начали процедуру объявления импичмента Трампу, которому вменяется попытка использовать свою должность для достижения политических целей во время предвыборной гонки.

В Азии в четверг динамика фондовых индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%), корректируется вверх Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,4-0,8%), но проседает Америка (индекс S&P 500 потерял 0,6%).

Китайский рынок снизился из-за фиксации прибыли игроками перед длительными праздниками по случаю Дня образования КНР, стартующими 1 октября, пишет MarketWatch.

Накануне Япония и США подписали соглашение, являющееся первым этапом торговой сделки между двумя странами. Соглашение, подписанное президентом США Дональдом Трампом и японским премьером Синдзо Абэ "на полях" Генассамблеи ООН, регулирует торговлю сельскохозяйственной и промышленной продукцией, а также цифровыми услугами, однако в нем не оговаривается главный вопрос - об экспорте в Штаты японских автомобилей.

В настоящее время автомобили и автокомпоненты, на долю которых приходится значительная часть японского экспорта, облагаются в Штатах 2,5%-ной пошлиной.

Финальная оценка роста ВВП США во втором квартале осталась на уровне 2%, как и ожидалось.

Нефть

Нефть к вечеру продолжает снижение из-за роста запасов сырья в США и сигналов быстрого восстановления нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравией. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $61,05 за баррель (-0,6% и -1,1% накануне), ноябрьская цена WTI - $55,85 за баррель (-1,1% и -1,4% в среду).

Накануне СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Saudi Aramco восстанавливает работу объектов, подвергшихся атаке, с опережением графика примерно на неделю. По данным источников, саудовская нефтекомпания уже располагает мощностями для производства нефти в объеме 11,3 млн б/с и рассчитывает восстановить мощности по добыче до нормального уровня - 12 млн б/с - к ноябрю.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, оптимизм покупателей поддерживался заявлениями Трампа о возможности заключения торговой сделки с Китаем ранее ожидаемого, а также о достижении предварительных договоренностей с Японией. С Японией также договаривается "НОВАТЭК" по поставкам и по финансированию проектов на Камчатке. Уверенный рост показали бумаги "Газпрома", который может быть спокоен за свой экспорт газа, если накал торгового противостояния пойдет на спад.

Прохождение пика налоговых платежей вылилось в сокращение спроса на рублевую ликвидность, снижение ставок МБК и рост доллара. Стоит говорить о дальнейшем замедлении инфляции, которая фактически достигла целевого уровня ЦБ РФ. В Минэкономразвития ожидают, что она замедлится до 3,6% к концу года. Соответственно, у ЦБ РФ вновь появляются основания для смягчения денежной политики и, возможно, для пересмотра уровней нейтральной политики.

Европейские инвесторы в четверг продолжали отыгрывать надежды на смягчение торговой войны США-КНР, также поводом для улучшения настроений стал индекс потребительского доверия Gfk в Германии, который впервые показал рост в текущем году.

Для нефти негативом остается быстрое восстановление добычи в Саудовской Аравии. Кроме того, рост потребления нефти в Индии замедлился ниже 1,5%, хотя еще год-два назад прирост исчислялся двузначным процентом. По сути, котировки Brent вернулись к значениям чуть выше тех, которые наблюдались на рынке перед атакой на саудовскую нефтяную инфраструктуру. Президенты ФРБ Далласа Роберт Каплан и ФРБ Чикаго Чарльз Эванс выразили мнение, что дальнейшего снижения ставки ФРС не потребуется. Однако в четверг ожидаются выступления других представителей ФРС, у которых может быть иное мнение, отмечает аналитик.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, мировые фондовые площадки умеренно растут после снижения в начале недели, поддержку оказали заявления Трампа о том, что торговая сделка с Китаем может быть заключена раньше, чем ожидают многие. Кроме того, опубликованная стенограмма разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским содержит мало конкретики в отношении фактических поводов для инициирования процедуры импичмента, что понизило уровень рыночной напряженности.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в четверг был неоднозначным, поскольку подешевела нефть на фоне опасений в отношении замедления мирового спроса. Кроме того, последние данные показали увеличение запасов "черного золота" и бензина в США на прошлой неделе в условиях рекордно высокой нефтедобычи.

В итоге, в отсутствие новостей об усилении геополитической напряженности нефтяной рынок потерял важный драйвер восходящего движения. Котировки Brent при неспособности вернуть отметку $62 за баррель могут пойти ниже $60. Фактор ограниченного предложения в Саудовской Аравии, тем не менее, в ближайшие дни должен по-прежнему сдерживать инвесторов от сильных продаж.

Неспособность индексов МосБиржи и РТС закрепиться выше сопротивлений 2780 и 1360 пунктов соответственно указывает на неуверенность игроков на повышение и опасность возвращения "медведей" на рынок. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2740-2775 пунктов.

По мнению аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, поддержку рынку акций может оказать фактор конца квартала.

Индекс МосБиржи удержал важный уровень 2750 пунктов, что, с учетом локальной перепроданности многих бумаг, дает хороший шанс на отскок. Вполне возможно, что в ближайшие дни рынок будет поддерживать фактор окончания квартала - управляющим нужно показать прибыль по счетам клиентов для получения своего вознаграждения. Поддержку акциям "Норникеля" продолжает оказывать рост цен на металлы (в частности, на никель и палладий), отмечает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Павловский автобус" (+39,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+39,9%), "Магаданэнерго" (+6,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+4,8%), "Росгосстраха" (+4,2%), "Ленэнерго" (+4%), ГДР X5 Retail Group (+2,6%), акции "Группы компаний ПИК" (+2,6%).

X5 Retail Group объявила в четверг программу трансформации формата гипермаркетов "Карусель": к 2022 году планируется закрыть 20 арендованных гипермаркетов. К 2021 году 34 гипермаркета (8 арендованных и 26 собственных) будут трансформированы в "Перекрестки" и переданы в управление этой сети. 37 гипермаркетов (14 арендованных и 23 объекта в собственности) продолжат работать под брендом "Карусель", "пока менеджмент пилотирует различные улучшения и анализирует перспективы возможного изменения позиционирования, продажи или закрытия", сообщается в пресс-релизе X5.

Негативный эффект от запланированной передачи и закрытия магазинов на чистую прибыль компании X5 в третьем квартале 2019 года (по МСБУ (IAS) 17) может составить 5-6 млрд рублей без влияния на денежный поток, прогнозирует компания.

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Воронеж" (-7,9%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (-6,3%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,187 млрд рублей (из них 9,372 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 7,512 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка ).