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"Чайхона N1" братьев Васильчуков поменяет название на VASILCHUKI

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Братья Алексей и Дмитрий Васильчуки решили сменить название ресторанов "Чайхона N1" на VASILCHUKI, сообщила пресс-служба компании. Смена названия произойдет в течение года, вслед за реконструкцией точек сети.

Сейчас уже 70% ресторанов работают в европейском стиле, реконструкцию остальных планируется провести в течение года, сказали "Интерфаксу" в компании.

Реконструкция одного ресторана на 200 посадочных мест в среднем обходится в 10-15 млн рублей. На проведение исследований к ребрендингу затрачено 500 тысяч рублей. Ежемесячные затраты на маркетинг не изменятся, уточнили в компании: "Мы просто меняем коммуникации и делаем фокус на ребрендинге. Бюджет - обычно около 1-1,5 млн рублей".

Братья Васильчуки основали сеть "Чайхона N1" в 2000 году вместе с Тимуром Ланским. В 2010 году партнеры разделили бизнес, в результате на российском рынке появились две независимые гастрономические концепции - "Чайхона N1" братьев Васильчуков и "Чайхона N1" Тимура Ланского.

"Восточная концепция осталась в прошлом, уступив место современному мультиформату, который находит отражение в меню, интерьере и музыкальном оформлении", - говорится в пресс-релизе компании Васильчуков.

Сейчас в их сети 47 ресторанов: 41 - в Москве, остальные в Воронеже, Казани, Сочи, Санкт-Петербурге, Саратове и подмосковном Чехове.

"Чайхона N1" управляется холдингом RESTart Vasilchuk Brothers, в который входит около 80 ресторанов десяти концепций. Средний чек в сети составляет 1,5-2 тыс. рублей.

Алексей Васильчук Дмитрий Васильчук Чайхона N1 Тимур Ланской Москва VASILCHUKI

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